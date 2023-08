Mostra 2023 : "Comandante", une histoire vraie belgo-italienne pour ouvrir le Festival

De leur propre aveu, ni Favino ni Heldenbergh ne connaissaient cet épisode de la guerre avant de se plonger dans ce projet : Todaro n’est pas devenu une célébrité en Italie, pas plus que les marins flamands sauvés par son geste chevaleresque. Le cinéaste De Angelis, au lieu de livrer un classique drame de guerre hollywoodien à suspense, prend le contrepied et signe un film très atmosphérique et très esthétique dans sa mise en place, pour ensuite se concentrer sur les rapports psychologiques entre les protagonistes des deux camps, soit un mélange de reconnaissance et de méfiance.

Le film a alors les défauts de ses qualités : assez finement écrit, mais parfois lent et manquant un peu de relief. Pierfrancesco Favino est impeccable comme d’habitude, et Johan Heldenbergh poursuit tranquillement sa carrière internationale…