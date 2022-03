Mosimann : "Un des plus gros succès que j’ai eus, c’était en Ukraine"

Après Vitaa pour le premier live, c’est Mosimann qui s’est assis dans le fauteuil du coach d’honneur.

Le chanteur, DJ et producteur franco-suisse de 34 ans, coach pendant 4 saisons à The Voice Belgique, était heureux de pouvoir apprécier tous les avantages de sa place de coach d’honneur. Les émotions en plus, le stress en moins. "Il y avait un petit côté jouissif je dois bien l’admettre de pouvoir se pavaner, de pouvoir être libre et un petit peu soulagé car je sais à quel point la pression est difficile" souligne-t-il. "On passe des moments intenses avec ses talents, on passe beaucoup de temps à trouver les chansons et les travailler avec les équipes artistiques qui entourent cette émission et puis on nous demande aussi, c’est un peu le vice de l’émission, de faire un choix (pour sauver un talent face à d’autres)".

Si les talents sont bien évidemment déçus de quitter précipitamment l’aventure, les coachs ressentent le même déchirement. D’autant plus qu’ils nouent parfois des liens profonds avec ceux-ci. C’était le cas de Mosimann qui a vécu des choix très douloureux lors de ses 2 premières saisons. "Sur la 3e j’avais donc instauré un truc un peu simple : le vouvoiement le plus longtemps possible. A partir du moment où ce n’était plus à moi de décider, on instaurait un peu plus de rapports. Je crois que cela m’avait permis de garder un peu de distance et de pouvoir ne pas être trop affecté dans ces moments-là".