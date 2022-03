Mosimann signe son grand retour dans The Voice Belgique avec une ouverture de Live endiablée

Coach durant les saisons 1,2, 5 et 6 de The Voice Belgique, Mosimann est de retour dans l’émission anniversaire pour assurer sa toute nouvelle mission de coach d’honneur durant le deuxième Live de The Voice Belgique. Pour ouvrir cette deuxième soirée exceptionnelle, le producteur partage le titre "Kiss" de Prince à leurs côtés. Sortie en 1986, cette chanson est un classique du R&B et fait notamment partie des 500 plus grandes chansons de tous les temps selon le magazine 'Rolling Stone'.

Mosimann a officié en tant que coachs durant quatre saisons dans la version belge de The Voice et a remporté deux fois le programme. Lors de la première saison avec Roberto Bellarosa et durant la sixième avec Théophile Renier. Nous sommes plus qu’heureux de l’accueillir une nouvelle fois lors de la dixième saison du programme !