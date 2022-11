Mosimann revient au chant dans son nouveau single "Dancing on my own"

Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l’actualité musicale de la semaine. Cette semaine, il vous fait découvrir le nouveau single de Mosimann : Dancing on my own.

Mosimann est le grand vainqueur de cette année. Après avoir travaillé avec Patrick Bruel sur son album Encore une fois sorti le 18 novembre, il a aussi composé en collaboration avec Grand Corps Malade quelques titres du nouvel album de Claudio Capeo qui sort le 25 novembre, Rose des vents, et dont on a pu découvrir le premier single en juillet.

Et après un Olympia début novembre, de nouvelles dates de concerts seraient prévues dans nos salles belges. Il est d’ailleurs aussi toujours sur scène avec Grand Corps Malade pour la tournée Mesdames — qui s’achève dans un mois — avec une date à l’Accor Arena de Bercy.

Et enfin, Mosimann rechante ! Également producteur et DJ, il avait mis cet aspect de côté ces derniers temps mais revient cette fois avec son nouveau single Dancing on my own.