Mosimann dévoile les coulisses de son buzz avec McFly & Carlito

Le DJ Franco-Suisse est également un fan de Gainsbourg qui a écrit ce titre pour Françoise Hardy. Pour Mosimann, l’auteur-compositeur-interprète a une capacité incroyable à se projeter à travers la vie d’autres artistes en leur composant des chansons singulières. Il avait une spécialité à l’époque, reprendre des standards américains ou anglais et les adapter en français. Par exemple Comment te dire adieu ? était une vielle chanson, It’s Hard To Say Goodbye, il l’a accéléré et récrit pour Françoise Hardy.

Autre single qui fait le buzz en ce moment, I Wanna Dance Latina, une collaboration entre les YouTubeurs Mcfly & Carlito et le DJ Mosimann.

L'histoire de ce son est dingue nous confie le DJ. Un jour, Bigflo appelle Mosimann pour lui demander d'aider des potes qui veulent produire un titre. Il accepte et vois arriver dans son studio les YouTubeurs Mcfly & Carlito. Le courant passe bien et il produisent le titre Ok Boomer.

Quelques années plus tard, les YouTubeurs et musiciens on reçu un défi de David Guetta, mixer 15 minutes à Ibiza. Pour préparer ce défi Mcfly & Carlito appellent Mosimann afin qu'il les aide. Dans l’effervescence de la rencontre et du travail, ils font un titre I Wanna Dance Latina qui était une blague. Mais lors de leur set à Ibiza, le succès est au rendez-vous. À tel point que le label Cr2 Records a signé le track qui est aujourd'hui un track qui cartonne même à l'étranger.