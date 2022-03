Mosimann coach d’honneur et Dadju invité du deuxième live de The Voice Belgique

Après avoir accueilli Vitaa lors du premier live de cette saison 10, le fauteuil du coach d’honneur sera occupé par Mosimann lors de ce deuxième live. Le DJ-producteur, chanteur, compositeur, et classé parmi les 5 meilleurs DJ français au mond qui a marqué les saisons 1, 2, 4 et 6 de The Voice Belgique grâce à son charisme et ses deux victoires (Roberto Bellarosa en saison 2 et Théophile Renier en saison 6) retrouvera le plateau et le public belge ce mardi 15 mars en direct sur La Une. En tant qu’auteur-compositeur et réalisateur, il a récemment mis son talent au service de Grand Corps Malade pour l’album ‘Mesdames’ (certifié disque de diamant), d’Amel Bent, Louane, Patrick Bruel, Kikesa, Armin Van Buuren, et beaucoup d’autres artistes français et internationaux dans des styles multiples.

L’ancien coach viendra donner son avis sur les prestations des talents de cette saison anniversaire et chantera en leur compagnie. Nous avons hâte de le retrouver !