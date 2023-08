Mosimann aux Fêtes de Wallonie à Namur

Mosimann est un artiste complet qu’on ne présente plus : DJ, producteur, chanteur, compositeur, réalisateur et même coach de The Voice. Populaire, Mosimann s’est toujours employé à convertir le grand public à sa passion pour une culture électronique parfois même underground. Après dix ans de progression constante, il figure parmi les 5 meilleurs DJs français au monde !

Multi talents, l’artiste est autant capable de proposer des tracks club, groovy House, pour des sets mémorables partout dans le monde que des titres plus mainstream pour des concerts live plus grand public à l’image du single "Dancing on my own". En tant qu’auteur-compositeur et réalisateur, il a notamment mis son talent au service de Grand Corps Malade, d’Amel Bent, Louane, Patrick Bruel et bien d’autres.

On peut le dire, Mosimann est définitivement un DJ-producteur qui utilise ses atouts de musicien et chanteur avec perfection pour apparaître comme l’un des pionniers de l’entertainment dans la musique électronique.