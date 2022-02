Moshi’up : des prix démocratiques, des grandes marques et une façon responsable de consommer

Moshi’up, c’est l’entreprise qui récolte les invendus, les fins de série et les articles de grandes marques de mode avec de légers défauts et qui les revend à des prix défiant toute concurrence.

L’entreprise a fait ses débuts en Wallonie en 2020 en proposant des ventes éphémères dans leurs magasins " Only 6 euros " à Liège et à Namur. Elle s’installe maintenant à Charleroi.

La nouveauté pour 2022 : un concept store en ligne qui propose de nouveaux articles tous les jours. Chez Moshi’up, on retrouve des vêtements, des accessoires, des produits de beauté et tout un tas de choses mais surtout, on consomme de façon responsable.