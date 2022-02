Moscou soutient les efforts "antiterroristes" des Etats-Unis

Des forces spéciales américaines ont été héliportées jeudi près de camps de déplacés de la localité d'Atmé, une région de la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, lançant l'assaut contre al-Qourachi avant qu'il ne déclenche une bombe qui l'a tué ainsi que des membres de sa famille dont des femmes et des enfants, selon un responsable de la Maison Blanche.

La Russie, qui intervient militairement en Syrie depuis 2015 en soutien aux forces de Bachar al-Assad et contre les jihadistes, insiste sur la "nécessité d'éliminer le plus vite possible ce fief des bandits et des combattants à Idleb", selon le communiqué.

Cela doit probablement faire l'objet d'une enquête méticuleuse

La diplomatie russe a toutefois appelé les pays participant aux opérations antiterroristes à "choisir plus soigneusement (leurs) cibles".

"Si les informations sur des victimes civiles de cet acte des Américains se confirment, cela doit probablement faire l'objet d'une enquête méticuleuse", ajoute le communiqué.