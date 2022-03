Moscou, l’info dans la tourmente : la liberté de la presse en question au centre de ce documentaire

Depuis le déclenchement de l’opération militaire en Ukraine le 24 février dernier, les voix divergentes au président Poutine sont difficiles à faire entendre en Russie. De nombreux médias russes et étrangers ont été bloqués et les pressions se multiplient sur les journalistes. Hier encore, Dmitri Mouratov, prix Nobel de la Paix en 2021 et rédacteur en chef du journal indépendant Novaïa Gazeta, annonçait suspendre ses publications. Novaïa Gazeta était un des derniers bastions de la presse libre encore en activité en Russie.