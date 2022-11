Moscou a utilisé au moins sept types de mines antipersonnel en Ukraine

L'année passée, la Syrie, non-signataire au traité, a enregistré le plus grand nombre de victimes annuelles (1.227), suivi par l'Afghanistan (1.074), Etat partie.

Le rapport, qui porte sur la période allant du milieu de 2021 jusqu'à octobre 2022, souligne qu'outre la Russie, la junte en Birmanie, qui n'est pas partie au traité, a elle aussi recours à ces armes pour lutter contre la rébellion.

Des groupes armés non-étatiques les ont également utilisé dans au moins cinq pays : Colombie, Inde, Birmanie, République centrafricaine et République Démocratique du Congo, durant la période couverte par le rapport.

Les actions de déminage dans le monde constituent un autre important défi.

Comme lors des années précédentes, la majorité du déminage en 2021 a été accomplie par le Cambodge et la Croatie.

Trente Etats parties ont complété leurs obligations de déminage depuis que le Traité d'Ottawa est entré en vigueur en 1999. Mais, seulement deux des 33 Etats parties toujours contaminés semblent être en mesure de respecter leurs échéances de déminage prévues par le traité, à savoir le Sri Lanka et le Zimbabwe.

Une autre préoccupation concerne le financement toujours plus réduit de l'assistance aux victimes. Selon le rapport, l'année 2021 a vu le niveau le plus bas de financement pour ce secteur depuis 2016, malgré les besoins grandissants et le nombre élevé de victimes observé ces dernières années.

A ce jour, 94 pays ont déclaré avoir terminé la destruction de leurs stocks, le dernier en date étant le Sri Lanka en 2021.

Deux pays demeurent en violation du traité pour ne pas avoir détruits leurs stocks dans les délais: l'Ukraine et la Grèce qui possèdent respectivement 3,3 millions et plus de 343.000 mines antipersonnel.