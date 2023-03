Mory Kanté, Salif Keita, Fela Kuti... Comment la musique africaine a rejoint la modernité après la décolonisation

"En 1943 le Général de Gaulle est à Brazzaville pour lancer la radio des Forces françaises d’Afrique équatoriale et en 1944 naîtra Radio Congo. Les enregistrements musicaux, les entrepreneurs, les labels vont émerger à la suite et permettre à des orchestres modernes de se mettre en place au Congo" raconte Florent Mazzoleni qui ajoute : "En outre, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant quinze années, il y a une grande tolérance des Belges pour la liberté d’entreprendre, d’enregistrer, de produire et de diffuser des disques. Des labels anglais, belges et français récupéraient ses enregistrements pour leur diffusion. Le Congo a été le premier à se doter d’une usine de pressage de disques."

Les orchestres et la technique s’étoffent. Jusqu’au début des années 60, plus de 3000 78 tours seront pressés au Congo et vont être diffusés via Radio Congo en centre Afrique et un peu partout sur le continent. Grâce à ce rayonnement, le Congo devient un géant incompressible des musiques africaines.