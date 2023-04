“ Mortal Kombat ” : le reboot ciné bien gore du jeu vidéo débarque sur Tipik

Produit en 2021 sous la houlette du très en vogue James Wan (à qui l’on doit Fast and Furious 7 et Aquaman), Mortal Kombat est le troisième reboot ciné bien gore de la franchise de jeux vidéo cultes. Au programme : bastons trashs, du sang (beaucoup) et des arts martiaux. Le film sera diffusé ce mercredi 12 avril à 20h05 sur Tipik. Attention certaines scènes sont très violentes à regarder.

Sa sortie était particulièrement attendue par geekosphère et pour cause, en 2021 il faisait partie du top 10 des films les plus piratés (oups). Outre le succès, la pandémie du coronavirus a évidemment joué un rôle puisqu’elle a causé la fermeture de nombreux cinémas.

Mortal Kombat est une nouvelle aventure adaptée du jeu vidéo du même nom. A la base conçus pour concurrencer Street Fighter, les jeux Mortal Kombat se caractérisent par une violence graphique poussée à l'extrême. Un côté bien gore qui leur a valu de nombreuses polémiques et censures.