Mortal Kombat, 30 ans de sang et d’amour

Mortal Kombat 1 hurlait le mois dernier dans nos bacs et derrière cette sortie événement, c’est tout un pan de l’histoire du jeu vidéo des années 90 qui gicle. Premier jeu vidéo à susciter une controverse publique majeure, le tour de force d’Ed Boon et John Tobias marquait les médias et les gamers de part sa violence inouïe en 1992. Son réalisme graphique a poussé l’industrie à prendre des mesures en termes de classification mais sa remarquable pérennité n’est pas due à son gout prononcé du gore. Retroverse revient sur les raisons du succès de cet éternel concurrent de Street Fighter. Le tout en s’attardant sur les liens musicaux et BD en Belgique. Mais aussi en disséquant le vrai sens de la communauté de ses créateurs. Finish him !