Mort suspecte d’une femme de 46 ans au commissariat de la police de Bruxelles : la famille conteste la thèse du suicide par auto-étranglement

C’est vers 6 heures du matin, jeudi dernier, que Sourour A. est décédée au commissariat central de la police fédérale situé rue Royale à Bruxelles. Cette mère d’un fils de 19 ans, belge d’origine tunisienne, et qui travaillait dans le secteur associatif, avait été interpellée quelques heures plus tôt alors qu’elle était en état d’ébriété dans le quartier du Châtelain.

Placée en cellule de dégrisement

Les motifs exacts de l’interpellation de Sourour A. doivent encore être éclaircis. Les images de caméra de surveillance de la rue où elle a été arrêtée doivent encore être saisies et devraient apporter des éclaircissements à ce sujet.

Toujours est-il que les policiers l’ont embarquée et ont décidé de la placer en cellule de dégrisement. C’est aux alentours de 7 heures qu’ils auraient découvert le corps sans vie de Sourour A.

Selon les éléments donnés à la famille, la victime se serait suicidée en s’étranglant avec son pull. Cette version est vivement contestée par Selma Benkhelifa l’avocate de la famille de la défunte : "La famille ne croit pas du tout à l’hypothèse d’un suicide. On leur a dit qu’elle se serait auto étranglée avec son pull, ce qui paraît impossible".

Les images des caméras de la cellule, élément capital de l’enquête

Averti des faits, le contrôle interne de la police a transmis les informations au Comité P qui a ouvert un dossier. L’organe de contrôle des services de police a déjà visionné les images de la cellule où la victime est décédée.

Elles devraient en principe être transmises au parquet de Bruxelles qui a entamé une information judicaire nous explique l’un de ses porte-parole : "Des devoirs d’enquête ont été ordonnés, un médecin légiste est descendu sur les lieux et une autopsie a été réalisée. Mais selon les premiers éléments il s’agirait d’un suicide".

Selon nos informations, les résultats de l’autopsie devraient tomber lundi. Mais ce sont surtout les images de caméras de surveillance de la cellule où Sourour A. est décédée qui risquent d’être centrales dans ce dossier, insiste Selma Benkhelifa : "La cellule du commissariat est effectivement équipée de caméras. Elles ont été saisies et montreront ce qui s’est réellement passé. On espère qu’il n’y aura pas de dysfonctionnement ou autre problème technique qui empêcheront leur visualisation".

Troisième décès suspect en deux ans

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un perd la vie dans ce commissariat dont les cellules sont sous la responsabilité de la zone de police Bruxelles capitale Ixelles.

En 2021, deux Algériens d’une vingtaine d’années y ont perdu la vie dans des circonstances qui font aujourd’hui l’objet d’une enquête judiciaire. Pour l’un d’entre eux, il apparaît des éléments du dossier qu’il avait fallu près de 9 heures pour que les policiers interviennent après le décès. Contactés, les responsables de la zone ne font aucun commentaire sur ce nouveau décès suspect.

Ma sœur n’était pas quelqu’un de suicidaire

"Ma sœur n’était pas quelqu’un de suicidaire", nous confie la sœur de Sourour A. "Elle avait un fils de 19 ans avec qui elle vivait et qui était tout pour elle. Elle ne l’aurait jamais abandonné".

La famille a pu aller se recueillir aujourd’hui à l’INCC, l’institut National de Criminalistique et Criminologie, où se trouve le corps de la victime.

"On veut que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès de Sourour. On veut savoir pourquoi il n’y a eu aucune surveillance de notre sœur lorsqu’elle était en cellule. On ira jusqu’au bout", indique la famille.