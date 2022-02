"Mort sur le Nil", le grand retour d’Hercule Poirot dans l’une de ses plus célèbres aventures

Avec "Mort sur le Nil", Hercule Poirot est de retour dans l’une de ses plus célèbres aventures. En tout cas dans cette adaptation d’un des plus fameux romans écrits par la Duchesse du Crime, Agatha Christie. Dans cette histoire, le détective belge accompagne un couple de jeunes mariés, les Doyle. Linnet et Simon s’aiment d’amour et leur mariage, même s’ils se sont rencontrés il y a très peu de temps est un véritable mariage d’amour. Bon d’accord, Simon est fauché et Linnet est très riche, mais alors très très très riche. Qu’importe, ils s’aiment et ils le montrent à tout le monde. D’ailleurs, ils ont invité pas mal de monde pour leur lune de miel. Du beau monde voyageant à bord du Karnak, un magnifique bateau qui descend le Nil. Sur le bateau, l’ambiance est à la fête jusqu’à la mort de la mariée. Qui est coupable ? Tout le monde ! Tous les invités présents ont une raison d’en vouloir à mort à Linnet même l’ex-fiancée de Simon. Je vous rassure, ce crime ne restera pas impuni car Hercule Poirot fait travailler ce qu’il appelle "ses petites cellules grises.

Le film "Mort sur le Nil" est la suite du "Crime de l’Orient-Express" (sorti en 2017) de et avec Kenneth Branagh dans le rôle d’Hercule Poirot. Comme pour le précédent, Branagh a réuni un casting 5 étoiles avec entre autres Gal Gadot (" Wonder woman "), Annette Bening (" À propos d’Henry ") et Armie Hammer (" Call me by your name "). Notez que ça, réunir un brillant casting, c’est une habitude prise dans les adaptations des livres d’Agatha Christie depuis, au minimum, les années 70. Notez encore que si vous avez lu lesdits romans, il n’y a pas de surprise, vous connaissez le ou les coupables. Dans ce genre de films, l’intérêt se situe toujours dans l’adaptation avec cette question, " comment rendre hommage à un classique de la littérature policière et proposer quelque chose de neuf ? " À cela, Branagh répond par des effets spéciaux incroyables pour les décors (la reconstitution de l’Egypte des années 30 est bluffante), des mouvements de caméras énergiques (pas réellement utiles) et stylés ainsi qu’un certain cabotinage dans son interprétation du grand Hercule Poirot. Son accent belgo-anglais est à couper au couteau, peut-être un poil (de moustache) trop forcé. Pour le reste, le film est élégant et très classique !