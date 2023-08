"Mort sur la piste" : un téléfilm français avec l'acteur américain Jason Priestley

Inoubliable Brandon de la série culte Beverly Hills 90210, la star américaine surprend en étant la tête d'affiche d'un téléfilm français ! Aux côtés de Éléonore Bernheim (L'art du crime), l'acteur incarne un flic de Los Angeles venu en observation dans un commissariat du Mans. Mais un corps est retrouvé sur la piste de course automobile…

Il s'est fait plutôt discret depuis la fin de l'iconique Beverly Hills 90210 en 2000. Quelques apparitions dans des épisodes de série (Spin City, Jeremiah, FBI : Portés disparus, Les Experts...), des interprétations très second degrés de lui-même (How I Met Your Mother, Welcome to Sweden, BH90210...) et des rôles certes plus importants, mais dans des fictions peu exportées chez nous (Tru Calling : Compte à rebours, Call Me Fitz...).

L'acteur ne s'en plaint pas, puisqu'il s'est tourné volontairement vers la réalisation, sa nouvelle passion depuis plus de dix ans. Son premier long métrage, Cas and Dylan sorti en 2014, a d'ailleurs remporté le Prix du Public au festival du film de Whistler. Depuis, il a assuré la réalisation de plusieurs téléfilms et épisodes de série dont dernièrement Ghost Wars. C'est donc avec surprise qu'on le retrouve à la tête d'un téléfilm policier... français !