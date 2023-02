Mort subite du nourrisson : faut-il surveiller bébé pendant sa sieste à la crèche ?

La mort subite du nourrisson est le décès soudain et inattendu d’un bébé, alors que rien ne pouvait le prévoir. Le pic de mort subite se situe entre deux et six mois. Mais quels moyens de prévention peuvent être mis en place pour éviter ce genre d’incident, notamment dans les milieux d’accueil ? Éléments d’information avec Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE.

La mort subite du nourrisson est le décès soudain et inattendu d’un bébé apparemment en bonne santé, alors que rien ne pouvait le laisser prévoir. Ces décès surviennent le plus souvent lorsque l’enfant dort. Le pic de mort subite se situe entre deux et six mois. Il est conseillé de poursuivre les mesures de prévention pendant toute la première année avec des gestes simples et quotidiens qui diminueront le risque de mort subite et protégeront en même temps le sommeil de votre enfant, explique Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE.

Recommandations de base