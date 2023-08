Mort présumée d’Evguéni Prigojine : "Un avertissement pour ses successeurs" ?

Ce jeudi matin, des personnes se recueillent à Saint-Pétersbourg devant le siège de la milice Wagner, après qu’Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire, a été annoncé comme ayant été victime dans le crash d’un avion privé à Moscou. Les circonstances de ce décès, confirmé uniquement par des sources russes, sont encore inconnues.

Si cela invite à la prudence, il est clair que si la mort du chef de Wagner venait à être confirmée, elle serait un clair avertissement. Analyse avec Aude Merlin, chargée de cours à l’ULB, spécialiste de la Russie.

"Il faut être extrêmement prudent. On n’a pas beaucoup d’informations et puisqu’il s’agit probablement d’une affaire hautement politique, on peut se demander si on aura un jour des résultats d’enquête, explique l’experte. Il y a eu cette mutinerie dont Prigojine a été à l’origine en juin à laquelle le président Vladimir Poutine avait réagi de façon très colérique, en parlant de coups de poignard dans le dos, explique la chercheuse. En plus de cela, les élections de 2024 se profilent à l’horizon : le chef de Wagner n’excluait pas d’y participer. Ce sont toutes les informations de contexte dont on dispose à ce stade, et il est sûr que cette tentative de conversion d’un capital militaire en capital politique pouvait devenir une menace pour les pouvoirs politiques."

En effet, si le décès venait à se confirmer, il représenterait un avertissement pour les successeurs à la tête de la milice, estime encore la chercheuse. Pourtant, à ce stade, c’est l’avenir même de la milice qui est en cause.