Mort du petit Dean Verberckmoes : la compagne du suspect interpellée, le lieu des poursuites encore à déterminer

L’enfant de quatre ans porté disparu, Dean Verberckmoes, a été retrouvé sans vie dans la province de Zélande aux Pays-Bas, ont confirmé la police néerlandaise et le parquet de Flandre orientale lundi soir.

Le corps de l’enfant a été retrouvé vers 22 heures ce lundi dans le village de Vrouwenpolder. Une scène de crime potentielle avait été repérée au cours de l’enquête, selon la police néerlandaise. "L’équipe des détectives avec le soutien de plusieurs agents a procédé à des fouilles dans les environs de Vrouwenpolder. Un hélicoptère de la police a aussi été affrété pour dégager une meilleure image de l’environnement. Vers 22h00, ils ont découvert le corps sans vie d’un enfant", a expliqué la police néerlandaise.

Un médecin légiste va examiner le corps de la victime pour déterminer les causes du décès et toutes autres traces seront aussi analysées par le laboratoire. La mère de la victime a été informée du décès et elle est assistée par le service d’aide aux victimes.