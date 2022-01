Mort du petit Dean Verberckmoes : Dave De Kock sera jugé en Belgique

Dave De Kock sera jugé en Belgique pour la mort de Dean Verberckmoes, a confirmé mercredi soir le parquet néerlandais à l’agence Belga.

Les enquêteurs belges et néerlandais, qui ont tenu une réunion de coordination à Bergen-op-Zoom afin de faire le point sur l’enquête menée à la suite de l’enlèvement et la mort du petit Dean Verberckmoes, âgé de quatre ans, devaient décider où les suspects Dave De Kock et sa compagne néerlandaise R. W. seraient poursuivis. Les deux pays devaient formellement convenir que le suspect serait remis à la Belgique, où se poursuivra l’instruction, avait appris l’agence Belga à bonne source.

Une multitude de questions sans réponses

Dave De Kock est incarcéré aux Pays-Bas et poursuivi pour l’enlèvement et son implication dans la mort du garçon de quatre ans. L’enquête doit encore déterminer où le suspect et l’enfant se sont rendus aux Pays-Bas et où la victime a été tuée. Les résultats de l’autopsie, qui peuvent donner une meilleure estimation de l’heure du décès, pourront également être utiles. Le corps a été retrouvé aux Pays-Bas, à Neeltje Jans, en Zélande, et l’homme a été arrêté à Meerkerk, dans la province d’Utrecht.