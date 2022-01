Mort du petit Dean : la compagne de Dave De Kock placée sous mandat d’arrêt pour assassinat et enlèvement

La compagne de Dave De Kock, interpellée dans la nuit de lundi à mardi lors d’une perquisition menée à Saint-Gilles-Waes dans le cadre de l’enquête relative à la mort du petit Dean Verberckmoes, a été placée sous mandat d’arrêt pour assassinat et enlèvement par le juge d’instruction de Termonde, a confirmé mercredi le parquet de Flandre orientale. On ignore toutefois encore si la jeune femme a pris une part active dans la mort du petit garçon de quatre ans.

L’intéressée a été interpellée lors d’une perquisition menée dans la nuit de lundi à mardi dans l’immeuble où elle vivait avec son compagnon à Saint-Gilles-Waes. La jeune victime avait déjà séjourné par le passé chez le couple et le mercredi 12 janvier, date à laquelle l’homme de 34 ans et le petit garçon ont été vus ensemble pour la dernière fois, l’enfant y aurait passé la nuit.

R.W., la compagne néerlandaise de Dave De Kock a été déférée mardi devant le juge d’instruction. Selon la mère de Dean, la compagne de M. De Kock aurait menti pour protéger ce dernier parce qu’elle craignait qu’il ne retourne en prison. R.W. aurait également dit à la mère de la victime que son fils était encore avec elle alors qu’il était déjà parti avec son compagnon.

Selon Me Bart De Decker, sa cliente collabore pleinement à l’enquête. Le parquet et son avocat n’ont cependant fait aucun commentaire quant au contenu de ses déclarations. Les chefs d’inculpation retenus (assassinat et enlèvement, ndlr.) ne signifient toutefois pas qu’elle est impliquée directement dans la mort du petit garçon. Dave De Kock est incarcéré pour sa part aux Pays-Bas pour l’enlèvement, la séquestration et son implication dans la mort de l’enfant de quatre ans.

La mère de Dean souhaite pouvoir faire son deuil sereinement

Me Jef Vermassen qui assiste la mère du petit Dean Verberckmoes s'est entretenu mercredi avec sa cliente. Cette dernière, qui souhaite pouvoir faire son deuil sereinement, selon son avocat, espère que le corps de son enfant sera rapidement rapatrié en Belgique afin qu'elle puisse lui faire ses adieux.

Elke Verberckmoes a vu son fils pour la dernière fois le mercredi 12 janvier dans la Dalstraat à Saint-Nicolas où Dave De Kock l'a déposée à l'hôpital psychiatrique Sint-Hiëronymus dans lequel elle est soignée pour dépression. L'enfant était censé loger chez l'intéressé et R.W., sa compagne néerlandaise, à Saint-Gilles-Waes. Dave De Kock se serait disputé avec sa compagne et serait parti avec l'enfant.

La mère de l'enfant avait signalé la disparition de son fils le week-end dernier. Elle avait également expliqué que Dave De Kock avait déjà gardé l'enfant par le passé et qu'elle lui faisait entièrement confiance. D'aucuns ont cependant reproché à la mère de famille sur les réseaux sociaux de lui avoir confié son fils or ce dernier s'entendait bien avec le suspect et l'intéressée ignorait tout de sa condamnation en 2008 pour des faits de maltraitance après la mort d'un bambin de deux ans. "Vous ne faites pas des recherches sur Google à propos de toutes vos connaissances", a souligné la mère de la victime lors de la veillée mardi soir à Saint-Nicolas.

La mère du petit garçon estime que Dave De Kock et sa compagne ont trahi sa confiance. "Ils doivent recevoir la punition qu'ils méritent. Il (De Kock, ndlr.) ne doit plus être libéré (...) J'espère que Dean rentrera à la maison le plus tôt possible pour que je puisse lui faire un dernier câlin."

Me Vermassen espère que Dave De Cock sera remis à notre pays et qu'il y aura un procès en assises. "Il n'a pas encore été décidé s'il sera jugé en Belgique ou aux Pays-Bas. Ma préférence va à un procès devant la cour d'assises de Gand, en raison de la rigueur de la procédure. Aux Pays-Bas, la peine est également bien inférieure à celle encourue chez nous. Assister à un procès aux Pays-Bas serait également difficile pour ma cliente et sa famille (...). Elle traverse une période très difficile. Elle veut retrouver son fils le plus rapidement possible afin de pouvoir lui dire adieu. Je ne peux pas en dire plus sur l'affaire en raison du secret de l'instruction."