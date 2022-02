Mort du petit Dean : Dave De Kock sera remis à la Belgique

Le suspect avait comparu le 20 janvier devant le procureur d'Amsterdam, qui l'avait placé en détention en attendant son transfert vers la Belgique, ce qui a lancé la procédure de remise. La chambre du conseil du tribunal d'Amsterdam avait ordonné le 28 janvier le maintien du trentenaire en détention.

Dave De Kock s'était toutefois opposé à son transfert, arguant notamment que les conditions pénitentiaires en Belgique seraient contraires aux droits humains, en particulier concernant l'accès aux soins de santé pour les détenus.

Sa remise à la Belgique devait dès lors être tranchée par la chambre d'aide juridictionnelle internationale du tribunal d'Amsterdam.

"La remise est autorisée. Aucun recours n'est possible contre cette décision", a indiqué la chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam mardi.

La remise doit être effectuée dans un délai de dix jours ouvrables, mais les Pays-Bas et la Belgique veulent travailler plus rapidement afin que Dave De Kock et sa compagne R.W. puissent être confrontés.