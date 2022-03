Mort du petit Dean : Dave De Kock sera présenté au juge d'instruction mercredi

Dave De Kock, principal suspect de l'enlèvement et de l'assassinat de Dean Verberckmoes, âgé de 4 ans, a été remis à la Belgique mardi, a confirmé son avocat belge Peter Verpoorten. Il sera présenté au juge d'instruction mercredi et restera d'ici là dans une cellule de la police de Beveren.

M. De Kock, 35 ans, a été emprisonné aux Pays-Bas pour privation de liberté et implication présumée dans le décès du garçon de quatre ans, dont il avait la garde au moment des faits. Le corps de l'enfant avait été retrouvé le 17 janvier aux Pays-Bas, près de l'île artificielle de Neeltje Jans en Zélande. Le suspect avait été interpellé à Meerkerk, dans la province d'Utrecht. Le juge d'instruction de Termonde a demandé sa remise pour l'enlèvement et l'assassinat de Dean Verberckmoes et la chambre d'entraide judiciaire internationale d'Amsterdam l'a accordée la semaine dernière.

La remise devait être effectuée dans un délai de 10 jours ouvrables, mais les Pays-Bas et la Belgique voulaient travailler plus rapidement afin que M. De Kock et sa compagne R.W. puissent être confrontés. Cette dernière a également été arrêtée pour suspicion de meurtre et d'enlèvement, mais on ne connait pas encore son rôle précis dans le dossier.

M. De Kock a été emmené mardi matin à la frontière à Roosendaal pour être remis à la police de Beveren qui l'a interrogé dans l'après-midi, a confirmé son avocat Peter Verpoorten. Il sera amené mercredi devant le juge d'instruction de Termonde, qui décidera de la prison où il sera enfermé.

À la demande du juge d'instruction, le parquet de Gand ne communique pas sur la remise de M. De Kock.