Mort du chef d’Al-Qaïda, tête pensante des attentats du 11 septembre : "Ayman Al-Zawahiri était un personnage clé du djihad international"

Ayman al-Zawahiri a pris la tête de l’organisation djihadiste suite au décès de son prédécesseur, Oussama Ben Laden, au Pakistan en 2011.

" Il a réussi à prendre sa succession et à s’imposer comme le leader légitime de l’organisation globale. Ce n’était pas gagné puisque la transition de leadership est toujours une période sensible." juge Thomas Renard. "Cette période était en plus marquée par les Printemps arabes et l’émergence de l’Etat islamique avec qui Al-Quaïda est entré en compétition. Mais il a réussi à maintenir un certain nombre d’affiliés dans le monde et une sorte de cohésion entre les différentes branches d’Al-Qaïda " ajoute le chercheur associé à l’Institut Egmont. En cela, Thomas Renard ne partage pas la description d’un leader faible en sans charisme que certains ont faite de lui.