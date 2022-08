Les Etats-Unis ont recherché Al-Zawahiri durant 20 ans. Une traque qui a été ponctuée par l’annonce de son décès, à deux reprises, en 2002 et 2007. Depuis 2011, il vivait terré entre le Pakistan et l’Afghanistan.

Il était perçu comme un gestionnaire terne par rapport à son prédécesseur. "Le plus grand succès de Zawahiri est d’avoir maintenu Al-Qaïda vivante", selon Barak Mendelsohn, professeur à l’université Haverford de Pensylvannie. Mais il a dû pour se faire multiplier les "franchises" et les allégeances de circonstances, de la péninsule arabique au Maghreb, de la Somalie à l’Afghanistan, en Syrie et en Irak. Et accepter que celles-ci s’émancipent peu à peu.