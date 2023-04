Mort de Vladlen Tatarski dans un attentat en Russie. Qui sont ces propagandistes du Kremlin ?

Sa mort est devenue une histoire pratique pour le Kremlin

La femme qui a remis la statuette piégée à Tatarski a rapidement été arrêtée, ou prétendument. Les doutes se multiplient à la vue de la vidéo de ses aveux. La jeune femme semble réciter un texte ou (mal) jouer un rôle. Deux scénarios se dessinent. Soit la version officielle du Kremlin selon laquelle la jeune femme ferait partie du mouvement du leader de l’opposition russe, actuellement en prison, Alexeï Navalny. Scénario qui impliquerait les services secrets ukrainiens. "Et on a là une histoire pratique pour le Kremlin", explique Aude Merlin. "Soit on envisage, mais sans réel élément, une vengeance en interne du pouvoir russe."

Difficile à vérifier. Mais on notera quand même la réaction de Evguéni Prigojine, le patron du groupe Wagner et propriétaire du bar où a eu lieu l’explosion. Pour lui, "ce ne sont pas les Ukrainiens mais des radicaux russes qui sont derrière l’attentat." Il faudrait donc y voir un règlement de compte dans les sphères du pouvoir ? "Je répète qu’on est très loin de pouvoir le confirmer", insiste Aude Merlin. "Mais on constate que les guerres post-soviétiques, sont des opportunités pour le partage du pouvoir et des richesses. Ce sont des terrains d’affrontement de clans. L’assassinat de Tatarski serait un avertissement contre le pouvoir du groupe Wagner. Mais personne ne peut vérifier tout cela pour le moment. On sait que dans d’autres guerres, il y a eu des rivalités entre les différentes structures de force en Russie. Et Prigojine a son petit empire. Mais c’est de la spéculation."