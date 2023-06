Mort de Silvio Berlusconi : de nombreux politiques saluent un "leader", les funérailles prévues mercredi à Milan

Matteo Renzi, ex-président du conseil des ministres, sénateur et figure de la gauche italienne, a également réagi sur Twitter: "Silvio Berlusconi fait partie de l'histoire de ce pays. Beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont détesté: tous doivent maintenant reconnaître que son impact sur la vie politique, mais aussi sur l'économie, le sport et la télévision a été sans précédent. Aujourd'hui, l'Italie pleure avec sa famille, ses proches, ses entreprises, son parti. À tous ceux qui l'ont aimé, j'adresse mes plus affectueuses et sincères condoléances. J'emporte avec moi les souvenirs de nos rencontres, de nos nombreux conseils des ministres, de nos accords, de nos affrontements. Mais surtout d'un appel téléphonique au cours duquel Silvio, et non le président du conseil des ministres, m'a arraché une larme en parlant de sa mère. Tu nous manqueras 'Pres', que la terre te soit légère."

Romano Prodi, ex-président du conseil des ministres et adversaire de Silvio Berlusconi dans les années 2000, a témoigné pour le journal italien La Repubblica: "Je m'associe à la profonde tristesse causée par la disparition de Silvio Berlusconi. Je me souviens de lui comme d'un leader politique qui, par son long et intense engagement public, a exercé une grande influence sur la vie de notre pays, non seulement sur les institutions, mais aussi sur la vie de tous les citoyens. Au cours de notre longue confrontation politique, nous avons représenté des mondes différents et opposés, mais notre rivalité n'a jamais débouché sur des sentiments d'inimitié au niveau personnel. Cette confrontation se faisait dans un respect mutuel. J'ai apprécié son soutien pour la cause européenne, en particulier parce qu'il l'a réaffirmé à un moment où notre destin européen était durement attaqué."