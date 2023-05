Mort de Shireen Abou Akleh : le CPJ (Comité pour la Protection des Journalistes) exige d’Israël une enquête criminelle indépendante et transparente

Pourquoi l’armée israélienne se comporte-t-elle ainsi ? "Il y a deux raisons principales", répond Orly Halphern. "La première, c’est la crainte de l’opinion publique. Si l’état-major fait passer en cour martiale un soldat pour avoir tué un Palestinien, c’est le tollé au sein du public Israélien et l’armée devient très impopulaire. La deuxième raison concerne les opérations sur le terrain. Pas question de voir des soldats ayant peur d’ouvrir le feu parce qu’ils craignent de passer en jugement."

Mais pour Orly Halphern, cela ne devrait en rien empêcher l’armée de reconnaître ses responsabilités. D’ailleurs, dans ce rapport, le CPJ exige d’Israël l’ouverture d’une enquête criminelle indépendante et transparente sur la mort d’Abou Akleh et celles d’Ahmed Abou Hussein et Yaser Murtaja. Ces deux journalistes ont été tués lors des manifestations palestiniennes de la Grande Marche du Retour sur la frontière entre Gaza et Israël au printemps 2018.

En réponse, l’armée israélienne a affirmé au quotidien Haaretz "qu’elle ne procède pas à des tirs ciblés sur des personnes non impliquées. L’utilisation de balles réelles n’a lieu qu’en dernier ressort. Même lors de combats intenses, l’armée israélienne n’attaque que des cibles militaires et pendant ses opérations prend toutes les précautions afin de réduire les risques éventuels envers la population civile."

Le rapport complet du CPJ est disponible ici