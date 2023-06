Mort de Nahel : troisième soirée de violences en France, 875 interpellations et des échos jusqu’à Bruxelles

J'en veux pas à la police, j'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils

C'est de Nanterre qu'est partie dans l'après-midi une "marche blanche" à la mémoire de Nahel qui a rassemblé 6200 participants, selon la préfecture de police, aux cris de "justice pour Nahel" et "plus jamais ça". "J'en veux pas à la police, j'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils", a déclaré la mère de la victime, Mounia M., au micro de l'émission "C à vous" sur France 5.

La marche qu'elle menait s'est terminée dans la confusion par des heurts. Du mobilier urbain a été détruit, des voitures incendiées et le monument de la Résistance et de la Déportation a été dégradé. Dix-neuf personnes ont alors été interpellées, selon la préfecture de police. Depuis la mort de Nahel mardi, des écoles, des mairies et des édifices publics ont été la cible de la colère des jeunes habitants des quartiers populaires et incendiés dans de multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient embrasé la France en 2005 après la mort de deux jeunes.

Des "scènes de violences" contre "les institutions et la République" qui sont "injustifiables", a fustigé Emmanuel Macron. Le drame à l'origine de l'embrasement s'est produit à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d'un contrôle de police sur la voiture conduite par Nahel, un mineur connu pour des refus d'obtempérer. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme" par le policier auteur du tir "ne sont pas réunies", a déclaré jeudi matin le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache.

Pardon

Ce policier de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire dans l'après-midi. Lors de sa garde à vue, "les premiers mots" que le fonctionnaire "a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille", a indiqué son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, sur BFMTV.

Une vidéo, authentifiée par l'AFP, a montré que ce motard de la police nationale positionné le long de sa voiture tenait Nahel en joue après une course-poursuite puis a tiré à bout portant. Le jeune conducteur est décédé quelques minutes après, touché au thorax. Un des deux passagers du véhicule est toujours recherché. L'affaire a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers.

Échos à Bruxelles

La nuit d'hier, des manifestations en réaction aux événements survenus en France ont eu lieu à Bruxelles, dans les quartiers de Anneessens et Saint-Gilles.

63 individus ont été arrêtés administrativement (47 mineurs et 16 majeurs) et une personne judiciairement. Aucun incident grave n'est cependant à déplorer.