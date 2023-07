Mort de Nahel : la cagnotte de soutien au policier dépasse le million d’euros

Comment expliquer un tel succès ?

Benjamin Biard, politologue belge et spécialiste de l’extrême droite en Europe, pointe plusieurs éléments : "Je pense qu’il y a en France, comme en Belgique, un attrait évident d’un nombre croissant de citoyens qui souhaitent l’émergence d’un Etat fort et autoritaire. Ils partagent une volonté forte de davantage de sécurité et en même temps une fatigue et une méfiance démocratique qui explosent. Ici, on remarque que beaucoup de gens défendent l’action du policier incriminé, adoptant une ligne qui légitime ses actes".

"Il y a aussi de l’instrumentalisation à l’œuvre, avec des tentatives de récupération de certains qui vont faire des amalgames entre immigration et sécurité. C’est le discours classique de l’extrême droite et d’une certaine partie de la droite, incarnée par Eric Ciotti par exemple. On tente de politiser des faits divers sur certains enjeux spécifiques en les montant en épingle", ajoute-t-il. "De plus, l’émotion est très forte dans cette affaire. Elle joue un rôle très important comme l’illustre parfaitement la création de cette cagnotte. Et cette émotion se traduit aussi par des responsables politiques qui s’expriment énormément, dans un sens comme dans l’autre".

"Cette initiative est évidemment extrêmement polarisante comme plein d’autres dossiers qui agitent la société française", conclut Benjamin Biard.