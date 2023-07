Mort de Nahel : Amnesty appelle à réformer l'utilisation des armes à feu par la police

"Le tir mortel d'un policier sur Nahel M. (...) souligne l'urgence d'une refonte totale des règles françaises régissant l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, qui sont dangereusement imprécises et permissives", a commenté Nils Muiznieks, directeur régional Europe d'Amnesty International, cité dans un communiqué.

"Les autorités doivent (...) aussi prendre de véritables mesures pour combattre le racisme systémique dans le maintien de l'ordre en France", ajoute Nils Muiznieks.

En 2022, la France a enregistré 13 décès après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers. La mort de Nahel M., 17 ans, le 27 juin à Nanterre a provoqué une onde de choc et relancé le débat sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre utilisent leurs armes. Une loi de février 2017 a modifié les conditions d'ouverture du feu par les policiers, qui étaient jusqu'alors soumis au Code pénal et au principe de la légitime défense, comme tout citoyen. Les policiers peuvent tirer en cas de refus d'obtempérer, s'ils ne peuvent stopper la voiture autrement que par l'usage d'arme et si le conducteur "est susceptible de perpétrer (...) des atteintes à leur vie ou leur intégrité physique et celle d'autrui".