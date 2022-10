Mort de Mahsa Animi: retour sur une révolte inédite qui secoue l'Iran depuis 40 jours

Les autorités coupent l’accès à Instagram et à la messagerie WhatsApp, les deux applications les plus utilisées en Iran depuis le blocage des plateformes comme YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok ces dernières années. De plus l’accès à Internet est filtré ou restreint par les autorités.

Les autorités iraniennes accusent les États-Unis et les ennemis de l’Iran de susciter des troubles dans le pays. Des sanctions économiques sont prises par les Etats-Unis contre la police des mœurs et des responsables de la sécurité.