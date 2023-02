Mort de Léon Lewalle, l'homme de "la SMAP est forte"

"Dites bien que la SMAP est forte", cette phrase, c'est Léon Lewalle, patron de compagnie d'assurances, qui la prononce devant une équipe de télévision, au moment où il est placé sous mandat d'arrêt, et où il entre dans le bureau de la juge d'instruction qui va l'inculper d'un détournement de deux milliards de francs belges. Ça se passe au milieu des années nonante. La magistrate enquête sur l'assassinat du ministre d'Etat André Cools, par ailleurs président de la société mutuelle des assurances publiques. C'est alors qu'une dénonciation anonyme l'informe de curieuses pratiques comptables au sein de cet organisme. Et rapidement, l'ampleur du scandale fait croire que c'est peut-être le mobile du crime. L'enquête finit par établir qu'il n'en n'est rien. Mais elle prouve que des ristournes sur des primes de réassurance versées à un groupe helvétique ont été discrètement dirigées vers un compte en banque suisse, pour servir de caisse noire à du financement politique occulte, et à quelques dépenses personnelles de l'intéressé. Ces méthodes ont d'ailleurs commencé sous son prédécesseur. Mais il n'empêche, de procès en procès, Léon Lewalle écope d'une peine de quatre ans de prison avec sursis.

Depuis, il avait perdu de sa superbe. Il s'était laissé embarqué dans des affaires parfois foireuses, avec de nouvelles accusations d'escroquerie et de blanchiment, d'où une succession de "jugements ignobles et infâmes" selon lui. Entre le travailleur acharné au service de sa société, tel qu'il se dépeint, et le délinquant en col blanc dont la justice a dressé le portrait, la réalité du gestionnaire de fonds est sans doute plus nuancée. L'homme s'est éteint samedi à l'âge de 87 ans, sans avoir obtenu la réhabilitation civile derrière laquelle il n'a cessé de courir.