Mort de la baronne Ullens à Lasne : une reconstitution a eu lieu ce matin, en présence de l’inculpé

Ce matin avait lieu la reconstitution de l’homicide perpétré contre Myriam Ullens de Schooten, née Lechien, à Ohain, dans la commune de Lasne (Brabant Wallon).

Le 29 mars dernier, Myriam Lechien avait été tuée de 4 balles dans la tête, devant le domicile qu’elle partageait avec son mari, le baron Guy Ullens de Schooten, lequel avait par ailleurs été blessé. Le beau-fils de la victime, Nicolas Ullens, avait avoué le meurtre dans la foulée.

Ce mardi, Nicolas Ullens a quitté la prison de Nivelles, où il est incarcéré depuis, pour participer à une reconstitution du drame en compagnie de ses avocats. Le quartier avait été bouclé pour l’occasion. La reconstitution a débuté vers 9 heures et s’est déroulée toute la matinée, dans la plus grande discrétion.

Le parquet du brabant wallon a déclaré que la reconstitution s’était bien passée et que l’inculpé s’était montré collaborant. L’objectif est de mieux comprendre les circonstances du drame et de déterminer si l’acte était prémédité ou non.