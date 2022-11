Mort de l’écrivain Christian Bobin : "Lisons Bobin, il nous soigne de la tristesse et du scepticisme"

"Être de poésie, solitaire généreux, Christian Bobin nous a offert pendant près de cinquante ans une exploration de thèmes que nous avons tous en partage : le deuil, la sensibilité à la nature, le passage du temps, l’intimité et, toujours, le besoin de recueillement", a salué vendredi dans un communiqué la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

"Si sa disparition laisse un vide immense, ses livres continueront à nous offrir les plus belles et les plus profondes respirations, celles qui donnent la force de vivre", a-t-elle également déclaré.