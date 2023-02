Mort de l'ancien président du Pakistan Pervez Musharraf

L'ex-président du Pakistan Pervez Musharraf est décédé à Dubaï, où il vivait, à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé l'armée et sa famille dimanche.

Les hauts responsables militaires "expriment leurs sincères condoléances suite au décès du général Pervez Musharraf", selon un bref communiqué publié dimanche par le service de presse de l'armée. "Qu'Allah bénisse l'âme du défunt et donne de la force à la famille endeuillée". Le septuagénaire avait pris le pouvoir en tant que général en 1999 et a été président du Pakistan de 2001 à 2008, année où il a démissionné lorsque les parlementaires ont menacé de lancer une procédure de destitution. Pervez Musharraf a ensuite été poursuivi en justice au Pakistan pour son rôle de dictateur et a finalement été se réfugier à Dubaï. Il était considéré comme un dirigeant laïque farouchement opposé à l'islamisme radical et au djihadisme.

Cela a également fait de lui un allié des États-Unis dans leur lutte contre les terroristes et les talibans. Il a aussi cherché à se rapprocher de l'Inde. L'ancien président a mené une politique culturelle libérale qui lui a valu de nombreux ennemis parmi les musulmans extrêmement conservateurs.