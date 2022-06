Mort de l’acteur Cüneyt Arkin, le Alain Delon turc

Après avoir été repéré dans les années 50 grâce à un concours, c’est dans la décennie suivante qu’il fait ses vrais débuts et devient populaire dans son pays. Il enchaîne les tournages — parfois 20 par sur une même année ! — principalement dans des films historiques et d’aventures, où il se spécialise dans les rôles de bagarreurs. Dans les pays francophones, il sera surnommé le Alain Delon turc en raison de sa ressemblance avec l’acteur français, de ses yeux bleus et du charisme de ses rôles.

Dans les années 70, il commence aussi une carrière de réalisateur, et est parfois scénariste et producteur de ses films. Sa réalisation la plus connue sera "Dünyayı Kurtaran Adam", aussi appelé "Turkish Star Wars", en 1982. Ce film est considéré parfois comme un plagiat de Star Wars et contient plusieurs atteintes aux droits d’auteur. Plusieurs images sont reprises directement de l’œuvre de George Lucas et la bande-son se compose notamment de certains thèmes des Aventuriers de l’arche perdue.