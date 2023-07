Mort de Jane Birkin : Charlotte Gainsbourg prend la parole suite au décès de sa maman

Les enfants de Jane Birkin ont décidé de prendre la parole suite à l'annonce du décès de leur maman.

Ce dimanche 16 juillet, Jane Birkin est morte à l’âge de 76 ans, elle aurait été retrouvée sans vie à son domicile parisien.

Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ont publié un communiqué dans lequel elles rendent un hommage à Jane Birkin : "Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnels soignant ont été à ses côtés nuits et jours."

Via ce communiqué, on apprend que Jane Birkin allait mieux en vue de ses prochains concerts : "Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance."

Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon terminent le message avec une phrase susceptible d'en dire plus sur les circonstances de la mort de Jane Birkin : "Ce premier soir seule, aura été le dernier. Elle l'avait décidé."

Pour la radio RTL, l'entourage de Jane Birkin précise qu'il n'y a aucun sous-entendu dans la dernière phrase du communiqué de presse.

Ce lundi 17 juillet, la famille précise via l'AFP que le décès était de cause naturelle.