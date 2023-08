Mort d'Angus Cloud : une vidéo touchante de son audition pour Euphoria dévoilée par sa mère

Angus Cloud ne faisait pas mystère de ses problèmes de santé mentale. Lui qui incarnait un dealer dans Euphoria souffrait lui-même de problèmes d'addiction. Il serait selon sa mère mort d'une overdose accidentelle, et non d'un suicide comme certains ont pu le supposer.

Dans la vidéo du casting, quand on lui demande ce qu'il préférait et ce qu'il déteste dans sa vie, il répondait qu'il n'a "pas à se plaindre". "La meilleure partie de ma vie... C'est la liberté et... l'amour que j'ai à donner et à recevoir. Partout, vous savez, j'en suis entouré. C'est une bénédiction, le simple fait d'être en vie."