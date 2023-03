Mort brutale de la baronne Myriam Ullens à Lasne : son beau-fils a été inculpé pour assassinat

Le parquet du Brabant wallon a communiqué quelques informations concernant la mort violente de la baronne Myriam Ullens, tuée par balles mercredi matin devant son domicile à Ohain, dans la commune de Lasne.

Il confirme notamment le mobile d’ordre financier, dans le contexte d’un conflit familial. Mercredi, après une discussion dans la résidence de son père et de sa belle-mère, Nicolas Ullens aurait attendu la sortie du véhicule piloté par Myriam Ullens et l’aurait percuté avec sa propre voiture, avant de sortir pour tirer à six reprises en direction de la victime.

À leur arrivée, les policiers ont découvert le corps sans vie de Myriam Ullens, âgée de 70 ans. À ses côtés se trouvait son mari, le richissime baron Guy Ullens, père du tireur, choqué et blessé à la jambe.