Mort annoncée d’un restoroute : le personnel de l’hôtel-restaurant d’Hondelange part en grève

Le groupe italien Autogril, dont le siège belge est à Anvers n’a pas souhaité reconduire la concession d’Hondelange, pas plus qu’il n’a donné suite à nos demandes d’interview. La Sofico, gestionnaire des autoroutes wallonnes n’a quant à elle trouvé aucun repreneur malgré deux appels à candidatures. Les 27 employés savent donc depuis un certain temps que leur carrière va connaître un coup d’arrêt. Autogrill et syndicats ont vainement tenté de procéder à une fermeture "propre", dont l’impasse mène à la grève débutant demain. "Les travailleurs ont d’abord souhaité être licenciés rapidement pour profiter du début de la saison pour retrouver du travail", explique Françoise Renard, de la CSC alimentation. "La direction - elle - souhaite les garder jusqu’au 30 septembre, pour profiter une dernière fois du bon chiffre d’affaires que représente l’été. Dans ces conditions, les travailleurs souhaitent travailler normalement et percevoir leurs indemnités de rupture à l’échéance du contrat. La direction va pourtant les licencier à partir d’avril et leur demander de prester leur préavis jusqu’à septembre". D’autres actions sont envisagées si la grève ne donne rien, conclut la syndicaliste.

La procédure "Renault" s’applique vu le nombre de travailleurs concernés.