Mort à 70 ans du metteur en scène Jean-Claude Idée, défenseur d'un théâtre accessible à tous

Jean Claude Idée, auteur, adaptateur, traducteur et metteur en scène de théâtre franco-belge, est mort le 26 août à 70 ans dans son domicile d’Auderghem.

Né en 1951 à Ixelles, Jean-Claude Idée a suivi une formation d’acteur au Conservatoire royal de Bruxelles, avant d’y retourner comme professeur d’art dramatique en 2009.

En près de cinquante ans, il a mis en scène plus de cent spectacles, principalement à Bruxelles et Paris, dont plusieurs adaptations d’œuvres étrangères, comme Don Quichotte de Cervantes et Crime et châtiment de Dostoïevski.

Parmi ses principaux succès, on peut citer Prof ! de Jean-Pierre Dopagne avec Jean Piat, jouée 450 fois, et L’Allée du roi de Françoise Chandernagor, jouée 850 fois et nommée à quatre reprises pour les Molières en 1995.

Jean-Claude Idée se réclamait de la pensée de Jean Vilar et de la pratique du Théâtre national populaire, qui prône un spectacle de qualité accessible à tous.

Dans ce but il a fondé deux asbl de théâtre : le Magasin d’écriture théâtrale en 1989 pour faire découvrir les pièces contemporaines, et les Universités populaires du théâtre, créées en 2012 avec l’écrivain français Michel Onfray.