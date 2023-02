Morrissey pense que son label a "saboté" son dernier album

L’ex leader des Smiths pense apparemment que son label, Capitol Records, aurait intentionnellement saboté son album Bonfire of Teenagers suggérant que ses opinions font de lui un "penseur trop diversifié".

En décembre dernier, l’artiste avait déclaré qu’il se séparait de son management et se "dissociait de Capitol Records". Et aujourd’hui, dans un communiqué sur son site web, il se demande si tous ses problèmes ne sont pas, tout simplement, liés à du sabotage.

Il explique que Capitol aurait refusé de sortir cet album, voire même de le lui rendre ses droits. Dans son communiqué, il va même jusqu’à dire qu’il croit que le label l’a signé pendant un an uniquement pour saboter cette sortie d’album.

"Morrissey est 'trop diversifié' pour Universal Music Group", peut-on lire dans le communiqué. "Capitol Records (Los Angeles) ne sortira finalement pas l’album Bonfire Of Teenagers de 2021. En même temps, Capitol Records (Los Angeles) conserve l’album."

"Bien que Morrissey a officiellement signé avec Capitol Records (Los Angeles), il n’y a aucune mention de Morrissey sur le site web de Capitol ou sur leur liste d’artistes."

"Morrissey a déclaré que, bien qu’il ne croyait pas, au départ, que Capitol Records (Los Angeles) avait signé Bonfire of Teenagers dans le but de le saboter, il se rallie maintenant à cette opinion."

Le site renvoie ensuite à un article de l’auteur Fiona Dodwell qui explique pourquoi le statut d'"artiste non-signé" de Morrissey "prouve l’absence d’une véritable diversité dans la musique".

"Il a été continuellement critiqué et crucifié dans la presse pour sa franchise et son franc-parler. Vu sous cet angle, il semble qu’être 'diversifié' de nos jours signifie vraiment qu’il faut se conformer ou risquer d’être rejeté. Vous pouvez être comme cela, mais seulement d’une seule façon, pas d’une autre", semble dire le texte en petits caractères", écrit Dodwell.

Cet article partage les opinions précédemment exprimées par Morrissey sur les initiatives en faveur de la diversité dans les arts et la culture en général. Morrissey a récemment déclaré que la diversité "n’est qu’un autre mot pour désigner la conformité".

Il a aussi récemment riposté face aux "vautours" qui ont cru que Miley Cyrus avait demandé à être retirée d’une chanson sur laquelle ils avaient travaillé ensemble en raison de ses opinions politiques.

"Miley savait tout de moi quand elle est arrivée pour chanter 'I Am Veronica' il y a presque deux ans. Elle est entrée dans le studio en chantant déjà la chanson. Elle s’est portée volontaire. Je ne lui ai pas demandé de s’engager. Son professionnalisme était stupéfiant, sa voix était une joie à entendre", a écrit Morrissey dans son blog "When You Are The Quarry".

Il explique ensuite que Miley Cyrus a en fait demandé à être retirée pour "des raisons sans rapport avec moi, ayant eu un conflit majeur avec une personne clé du "cercle"". Il ajoute : "Je ne peux pas donner de détails sur cette dispute privée car elle est privée, après tout".

Morrissey embarquera le mois prochain pour une tournée européenne qui passera notamment par la Belgique le 16 mars à Bozar, Bruxelles.