Morrissey de retour en Belgique pour 2 concerts !

Morrissey, parfois abrégé en " Moz ", né en 1959 dans le Lancashire, est auteur-compositeur-interprète britannique. Il devient célèbre par son rôle de leader et chanteur du groupe de rock britannique "The Smiths", dont il est le fondateur, et qui furent actifs de 1982 à 1987.

Depuis 35 ans, il poursuit une brillante carrière solo. Seize (!) de ses albums solos se sont hissés dans le top 10 britannique, auxquels s’ajoutent neuf albums avec The Smiths classés dans le top 10.

Morrissey est une légende vivante, ce que vient encore confirmer une longue série de titres repris par de grands artistes et groupes à succès, parmi lesquels David Bowie, Nancy Sinatra, the Killers, Marianne Faithfull, Chrissie Hynde, My Chemical Romance, Thelma Houston et Christy Moore.

Mieux, en 1991, il a pulvérisé un record en vendant toutes les places de deux concerts au Hollywood Bowl encore plus rapidement que les Beatles. En 2006, les téléspectateurs de la BBC ont une nouvelle fois confirmé son statut d’icône en le proclamant à l’unanimité " deuxième plus grande icône britannique encore en vie ".

