"Morning Glory" : Harrison Ford renoue avec la comédie romantique

Une jeune et ambitieuse jeune femme reprend la matinale la moins regardée du pays. C'est dans Morning Glory, une comédie américaine délicieuse, à (re)découvrir dans votre Séance VIP, lundi 23 octobre à 20h30 sur La Une.

Bien qu'elle soit jeune, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine traversée du désert professionnelle et sentimentale. Lorsqu'on propose à cette productrice TV de reprendre "Daybreak", la matinale la moins regardée du pays, elle accepte le défi sans hésiter. Pour booster l'audience, elle décide d'engager Mike Pomeroy, le journaliste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que ses caprices de star, et ses relations avec Colleen Peck, sa co-présentatrice, sont électriques. Les coups bas hors-plateau s'accompagnent très vite de petites phrases assassines à l'antenne…