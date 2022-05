Mormont : le p’tit mont, un café itinérant qui part à la rencontre des villageois

Le p’tit mont pour créer des liens entre les habitants

Dans cette petite roulotte, il y a un bar pour servir des boissons alcoolisées ou non et aussi des tapas. Fred Dumont projette également des films et il diffuse des documentaires radiophoniques.

"L’idée est de créer un rassemblement de villageois et de parcourir les collines de la région pour m’arrêter sur la place du village, dans un pré ou dans une rue et proposer aux habitants de regarder un documentaire et après la diffusion, de débattre ensemble. Je n’ai pas envie que ce soit une discussion de bistrot où on ne s’écoute pas mais bien un moment où on débat ensemble avec bienveillance et avancer dans une discussion sur des thèmes proposés comme le réchauffement climatique ou le développement du tourisme en Ardenne ".