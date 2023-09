Morlanwelz : Des cours de maraîchage dans le potager classé du Domaine de Mariemont

À quelques mètres à peine du musée de Mariemont, caché entre les arbres, le potager classé du Domaine de Mariemont. Un endroit hors du temps. Délaissé pendant des années, il est aujourd’hui investi par des élèves en horticulture. Une manière de rendre à ce lieu son lustre d’antan.

Cela fait 500 ans que des hommes cultivent cette terre. Et aujourd’hui, ce sont les étudiants de l’Institut provincial de Promotion social du Centre-Soignies qui en prennent soin. Deux formations y sont organisées : jardinier d’entretien et Agent horticole en culture maraîchère. Elles durent deux ans mais il est aussi possible de suivre les deux formations en même temps sur deux ans.

Déborah est étudiante en 2e année d’horticulture en culture maraîchère. Après avoir fait un burn-out, elle a décidé de quitter la vente, et de se réorienter : "J’ai eu besoin d’un retour aux sources. Je ne voulais plus subir de pression managériale. Je me sens plus libre. Rien que d’être à l’extérieur, c’est déjà un bonheur".