Morkov, la lanterne rouge du Tour de France, a passé 6h de plus sur le vélo que Vingegaard

Thierry Gouvenou ancien coureur et directeur technique du Tour de France admire au quotidien, l’abnégation de tous les coureurs sur la Grande Boucle : "On sait que sur le Tour de France, tous les coureurs vont au bout d’eux-mêmes, que ce soit le premier ou le dernier, il n’y a pas de différences. Les coureurs donnent tout ce qu’ils ont pour arriver dans les délais parce qu’ils ont été malades ou qu’ils ont subi des chutes. Et puis pour en revenir à Morkov, il vaut mieux être le dernier que l’avant-dernier j’ai l’impression ".

Michael Morkov a d’ailleurs décidé de prendre cette dernière place du classement général avec une bonne dose de philosophie :" Tu peux dire que le dernier coureur du classement est le plus mauvais du tour. Mais tu peux aussi dire que c’est celui qui s’est battu le plus longtemps sur son vélo pour arriver à Paris. De cela je suis très fier. Je pense que tous les coureurs du monde sont heureux de participer au Tour de France. Et arriver à Paris est en effet quelque chose de très spécial ".

Et puis le coureur danois peut se rassurer, la vraie lanterne rouge du Tour de France c’est Stéphane Bezault, le chauffeur camion balai " Oui, tout à fait c’est moi le dernier. Le coureur souvent est l’avant-dernier, et moi je suis le dernier. C’est vrai ", dit-il en riant.

Stéphane est le vrai dernier mais aussi celui qui pendant 3 semaines réconforte les coureurs qui sont obligés de mettre définitivement pied à terre, sur la plus grande course du monde.