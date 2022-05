Moresnet a son distributeur automatique… de plats gastronomiques

Au centre du village de Moresnet, un distributeur automatique a fait son apparition depuis quelques jours devant le restaurant L’Auberge. Ici, pas de pizza, de sandwiches ou de pâtes à emporter, mais plutôt des plats gastronomiques élaborés directement dans le restaurant. Une idée née lors de la période Covid et qui vient juste de se concrétiser, avec déjà un réel succès.

" Ce sont des plats gastronomiques faits maison, frais. On ravitaille la machine chaque jour, avec une carte qui changera chaque semaine, voire tous les 15 jours. Quand on a dû fermer il y a deux ans suite à la pandémie, on s’est réinventé et on a lancé le service à emporter. On a remarqué qu’on pouvait trouver une clientèle différente, qui pouvait apprécier des plats à déguster à la maison et ça a pris de l’ampleur. On s’est alors dit : ‘Pourquoi pas lancer un distributeur ?’ Aujourd’hui c’est fait et il rencontre un réel succès. On parle même déjà de commander les machines suivantes. Sur une semaine, on est autour des 200 barquettes écoulées ", détaille Nancy Groneschild, cogérante de l’établissement.

" Le plus compliqué est l’approvisionnement. On écoute la clientèle d’abord. Au départ, j’avais combiné des cases avec entrée-plat-dessert. Mais beaucoup de gens préféraient juste tel plat ou tel plat et telle entrée, donc maintenant on peut avoir tout en individuel ", ajoute-t-elle.

Un deuxième distributeur vient d’ailleurs d’être installé à Welkenraedt (rue mitoyenne).